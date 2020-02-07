Пенза, , 12:53 — REGNUM Жуткая авария на трассе М-5 унесла жизни пензячки и ее 10-месячной дочери. По предварительной информации УМВД России по Рязанской области, 6 февраля около 20 часов на 326 километре трассы М-5 «Урал» 27-летний житель Пензенской области, управлявший автомобилем Nissan, нарушив скоростной режим, столкнулся с тягачом DAF с полуприцепом, за рулем которого находился 33-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Nissan в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, а его пассажиры — мать и десятимесячная девочка погибли.