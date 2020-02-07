Чебоксары, , 12:52 — REGNUM В столице Чувашии в результате столкновения трёх легковых автомобилей ранения получили четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по республике.

Авария произошла сегодня, 7 февраля, на проспекте Максима Горького в Чебоксарах. Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомашины «Хендай I30» при повороте не справился с управлением и столкнулся с «Киа Рио» и «Лада Гранта». Медицинская помощь понадобилась трём пассажирам «Киа Рио» и пассажирке «Хендая».

Медицинское освидетельствование показало, что водители всех трёх машин были трезвыми.

В отношении предполагаемого виновника аварии составлен административный материал за нарушение правил дорожного движения.

Отметим, что ранее авария с участием трех транспортных средств произошла 31 января 2020 года в Комсомольском районе Чувашии. По предварительной версии, водитель автомашины «Лада гранта» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. От удара «Жигули» отбросило на другую полосу, где в легковушку врезался ГАЗ 2507. В результате аварии травмы получил один человек.