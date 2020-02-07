Змеиногорск, Алтайский край, 7 февраля 2020, 12:51 — REGNUM Подрядчик, осуществляющий уборку снега в Змеиногорске, отказался предоставлять СМИ оперативную информацию о расчистке дорог. Как сообщает «Змеиногорский вестник» (ЗВ), дело в том, что руководитель подрядной организации Евгений Приходько «обиделся» на критику по снегоуборке.
Редакция ЗВ уже известила, что оставляет за собой право произвести журналистское и общественное расследование.
Напомним, снег на дорогах в Алтайском крае стал причиной многочисленных нареканий в адрес властей всех уровней.