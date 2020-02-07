Элиста, , 12:51 — REGNUM Директор МБУ «Дорожное управление «Элиста-автодор» задержан в Калмыкии в рамках расследования уголовного дела о хищении водопроводных труб на 13 млн рублей. Об этом сообщает «Информационный портал Калмыкии». Речь идёт о преступлении, которое было совершено в мае 2017 года, подозреваемый занял пост директора «Элиста-автодор» в 2019 году.

Расследованием уголовного дела занимается МВД по Калмыкии. В рамках дела задержан ещё один фигурант — генеральный директор ООО «Олимп-Строй».

Как сообщает издание, в мае 2017 года подозреваемыми был заключен контракт с министерством по земельным и имущественным отношениям республики о демонтаже 97 км стальных труб с объекта «Чограй-Элиста». Однако после демонтажа стальных труб с объекта пропали и новые полиэтиленовые водопроводные трубы общей протяженностью 3390 м. Ущерб оценивается в сумму более 13,6 млн рублей.

По данным «МК-Калмыкия», ранее в «Элиста-Автодор» прошел обыск.