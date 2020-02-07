Рязань, , 12:48 — REGNUM В угрозе убийством подозревается 47-летний житель Сапожковского района Рязанской области. Во время застолья со своими соседями он обиделся на компанию, схватил ружьё и пригрозил всех расстрелять, сообщили 7 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Двое мужчин и две женщины приехали на отдых в село Красный угол из Москвы. Они пригласили в дом в гости своего соседа. В какой-то момент мужчину оскорбили высказывания приезжих в его адрес. Он пошёл к себе, взял зарегистрированное нарезное охотничье ружьё, вернулся к обидчикам и вызвал их на улицу. Подозреваемый трижды выстрелил в воздух, а затем пообещал убить всю компанию. Потерпевшие попытались успокоить соседа, смогли забежать в дом и позвонили в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Обидевшемуся рязанцу грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на два года.