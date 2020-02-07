Москва, , 12:45 — REGNUM Черемушкинский суд Москвы приговорил к четырём годам колонии своего бывшего секретаря Лилию Боловину, обвиняемую в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщает РАПСИ.

Следствие установило, что Боловина, являясь секретарём суда, вступила в преступный сговор с неким кругом лиц. При помощи рабочего компьютера она изготовила три поддельных постановления суда. После чего передала их своим сообщникам, которые обратились с ними в управление Росреестра по Москве для регистрации права собственности на квартиры. В результате чего потерпевшие по делу потеряли права собственности на две квартиры общей стоимостью 17,6 млн рублей.

Боловина полностью признала свою вину, в результате чего её дело рассматривалось в особом режиме.