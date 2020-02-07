Гонконг, Китай, , 12:44 — REGNUM Российские граждане, находящиеся на борту помещённого в карантин лайнера World Dream, ни на что не жалуются. Сообщение об этом опубликовано 7 февраля на странице Генерального консульства РФ в Гонконге в Facebook.

Лайнер находится на круизном терминале «Кай Так». Все граждане размещены в отдельных каютах, обеспечены питанием, доступом в интернет. Есть телефонная связь.

«На борту находятся медицинские работники, проводится дезинфекция», — добавили в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту World Dream находятся четыре гражданина России, все они члены экипажа. Лайнер вернулся из Тайваня в Гонконг 6 февраля, его изолировали из-за выявления пневмонии нового типа на борту.

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