Чебоксары, , 12:35 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины, которого обвиняют хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. Пострадавшим по делу проходит 11-летний мальчик, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Инцидент произошёл вечером 24 сентября 2019 года в Чебоксарах по проспекту Мира. Следствие полагает, что обвиняемый вышел из дома и возле подъездной двери бросил стоявший рядом самокат в находившегося во дворе 11-летнего мальчика. Самокат попал ребёнку в голову.

«Это было совершено без видимых на то причин из хулиганских побуждений», — говорят правоохранители.

Чебоксарцу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Отметим, что в январе 2020 года в Шумерлинском районе местный житель признан виновным в хулиганстве с применением оружия. Следствием и судом установлено, что в ночь с 3 на 4 октября 2019 года мужчина после распития спиртных напитков приехал в деревню Чувашские Алгаши и «из хулиганских побуждений начал стрелять из охотничьего ружья по жилым домам двух ранее знакомых сельчан, повредив окна». Злоумышленнику назначено 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.