Обнинск, Калужская область, 7 февраля 2020, 13:34 — REGNUM Обнинским городским судом Калужской области за применение насилия в отношении представителя власти приговорён к году лишения свободы в колонии-поселении 69-летний гражданин США. Об этом 7 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.
Судебным следствием было установлено, что 7 октября 2019 года у мужчины, находившимся в квартире знакомого, произошел конфликт с хозяйкой данной квартиры, которая об этом сообщила в полицию. По вызову прибыл участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Обнинску. На предложение предъявить документы гражданин США внезапно ударил полицейского кулаком в лицо.
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