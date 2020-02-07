Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM В Ростовской области энергетики восстановили электроснабжение во всех населённых пунктах, пострадавших от удара стихии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ростовского филиала «Россети Юг» 7 февраля.

«В дома всех потребителей Ростовской области, энергоснабжение которых нарушилось в результате неблагоприятных погодных условий, вернулся свет. Несколько сотен донских энергетиков работали непрерывно на протяжении всего дня», — уточнили в компании.

К устранению многочисленных порывов линий электропередачи было привлечено более 350 человек и 127 единиц спецтехники.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с непогодой в Ростовской области энергетики перешли на особый режим работы. Ранее почти 14 тыс. жителей Дона остались без электроснабжения из-за плохих метеоусловий.

Читайте ранее в этом сюжете: Энергетики Ростовской области работают в особом режиме