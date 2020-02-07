Боготол, Красноярский край, , 12:23 — REGNUM В Красноярском крае следователи устанавливают обстоятельства смерти шестилетнего ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Информация о смерти девочки поступила следователям из медицинского учреждения города Боготола. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительной версии следствия, в январе 2015 года в Боготоле на двухлетнюю девочку упал незакрепленный газовый баллон. Это произошло в квартире, где проживала семья с тремя детьми. Баллон родители ребёнка использовали для надувания шаров гелием.

Девочку госпитализировали в больницу с тяжёлой открытой черепно-мозговой травмой. После этого ребёнок в тяжелом состоянии находился по месту своего проживания с родителями. Спустя пять лет девочка скончалась. Причиной её смерти стали последствия черепно-мозговой травмы, полученной в 2015 года.

Семья девочки характеризуется положительно. Расследование продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, под Волгоградом маленький ребёнок погиб из-за пьяных родителей.