Владикавказ, , 12:24 — REGNUM Начальник управления ФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан, его подозревают в растрате. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Уточняется, что 47-летний Емельянов был задержан 6 февраля в рамках дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Оперативное сопровождение дела осуществляет управление собственной безопасности ФСИН.

Емельянов возглавляет ФСИН региона с 19 сентября 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Северной Осетии возбудили дело против заместителя начальника управления ФСИН. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями — незаконной передаче заключенных для выполнения работ на стороне.

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