Смоленск, , 12:06 — REGNUM Пожилой мужчина погиб в результате пожара в жилом доме в городе Вязьма Смоленской области 6 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС Смоленской области.

Пожар в бревенчатом частном доме произошёл в середине дня, к моменту прибытия пожарных дом полностью был охвачен огнём. Хозяйка дома успела выскочить из дома, ей оказали помощь медики.

После тушения пожара в доме нашли тело мужчины 1940 года рождения. Дом полностью сгорел. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение в работе электротехники.

По данным регионального МЧС, в большинстве случае причиной пожаров в жилых домах становится нарушение правил эксплуатации печей, газового оборудования, бытовых электроприборов и электрооборудования, неисправная электропроводка.