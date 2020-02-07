Бангкок, , 12:07 — REGNUM В результате наезда самолета на аэродромный тягач при буксировке в международном аэропорту Донмыанг погиб водитель автомобиля. Об этом 7 февраля сообщает газета The Nation.

По данным журналистов, происшествие случилось в 08:00 по местному времени (04:00 мск), когда тягач буксировал к месту выгрузки самолет авиакомпании Nok Air, который прилетел из города Накхонситхаммарат (Таиланд).

Также сообщается, что во время передвижения между тягачом и самолетом порвалась сцепка и водитель тягача остановил свой автомобиль, однако самолет, продолжавший двигаться по инерции, врезался машину.

В результате случившегося водитель тягача получил травмы и позднее скончался от них в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате авиакатастрофы самолета легкомоторного типа возле города Бетел в американском штате Аляска погибли пять человек.