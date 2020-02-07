Москва, , 12:02 — REGNUM Российская гимнастка Александра Солдатова по-прежнему находится в институт имени Склифосовского в состоянии средней тяжести. Об этом 7 февраля сообщает РИА Новости.

«Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6. Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом», — говорится в сообщении больницы.

Напомним, 6 февраля СМИ сообщили, что Солдатова пыталась совершить самоубийство, после чего самостоятельно пришла в ближайшую к её дому больницу с травмами на теле.

Вскоре после этого Солдатова заявила, что причиной её госпитализации стала бытовая случайность, а тренер Анна Дьяченко опубликовала видео, на котором спортсменка посылает воздушный поцелуй.

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