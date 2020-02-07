Таллин, , 12:04 — REGNUM Рыболовецкое судно «Поньгома», которое под российским флагом вышло в море из порта в Ленинградской области, затонуло в эстонских водах Балтики, примерно на полпути из Вийнисту до Хельсинки. Об этом сообщает издание RusDelfi.ee.

ЧП произошло в четверг, 7 февраля, около 23:45 по местному времени в 15 милях к северу от полуострова Юминда. Экипаж судна передал сигнал бедствия о поломке системы рулевого управления, из-за этого два отсека наполнились водой, из-за чего траулер полностью обесточен.

На спасение российских моряков первым прибыл либерийский танкер, который находился неподалеку. Экипаж вытащил со спасательного плота семерых человек, двоим из которых понадобилась медицинская помощь.

В спасательной операции также участвовали морские спасатели Порвоо и спасательный вертолет из Хельсинки, а также эстонские суда и вертолет. В результате пятерых членов экипажа затонувшего судна на вертолете эвакуировали в Таллин, в Северо-Эстонскую региональную больницу, а двух других — на вертолете в Хельсинки.

«Сейчас их жизни ничего не угрожает», — отмечает издание.

По данным открытых источников, рыболовецкое судно «Поньгома» — проект-728, 1985 года постройки, длиной 21,34 м. Траулер зарегистрирован в морском порту «Санкт-Петербург», судовладелец ООО «Надежда», экипаж состоит из шести человек.

Это не первое ЧП, которое произошло с судном. Так, 29 ноября 2018 года, при следовании из Приозерска в порт «Санкт-Петербург», при движении через Ивановские пороги из-за сильного ветра и течения судно вынесло за судовой ход на мель. Тогда оно повреждений не получило.