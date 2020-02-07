Новосибирск, , 11:58 — REGNUM Новосибирское управление СКР РФ предупредило новосибирцев об опасности падения с крыш зданий глыб льда, снега и сосулек, «которые могут причинить человеку тяжкие телесные повреждения вплоть до летального исхода».

Напомним, в Новосибирской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью пожилого мужчины из-за упавшего на него с крыши снега.

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«Обращаем внимание на то, что в случае серьёзного травмирования или гибели человека в результате падения льда или снега с крыши к уголовной ответственности привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности», — подчеркнули в ведомстве.

Региональное управление СК России рекомендовало руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений организовать своевременную очистку крыш от снега и наледи, а жителям — не подходить близко к стенам зданий и обходить водостоки.