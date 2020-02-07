Тбилиси, , 12:02 — REGNUM Тбилисский городской суд вынес приговор обвиняемому в угрозах президенту Грузии Саломе Зурабишивили. Об этом 6 февраля сообщает газета «Резонанси».

Как установил суд, мужчина начал писать угрозы детям президента, когда Зурабишивили была кандидатом в президенты. Он отправлял сообщения через соцсети под именем G. R, в которых писал оскорбления в адрес будущего президента и угрожал ее убить.

Следствие выяснило личность угрожавшего. Он являлся капралом резерва грузинской армии, а в 2018 году отправился на Украину. Предположительно, он поступил на службу в украинскую армию.

Обвиняемый до сих пор находится в розыске, приговор был оглашен ему заочно. Суд назначил наказание осужденному в виде лишения свободы сроком на 1 год.