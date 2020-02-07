Самара, , 12:00 — REGNUM Еще один очаг бешенства среди животных зафиксирован в Самарской области. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, заболевание было обнаружено у домашней коровы в частном подворье в селе Заволжье Приволжского района.

В настоящее время специалисты проводят мероприятия по введению карантина и предупреждению распространения бешенства.

Отмечается, что с начала года в Самарской области было выявлено четыре случая заболевания бешенством среди животных. Во всех случаях на территориях был объявлен карантин по бешенству сроком на два месяца.

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