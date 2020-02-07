Лилонгве, , 12:06 — REGNUM На фоне политической напряженности Малави потрясла волна ксенофобского насилия. Об этом передает ВВС Africa.

Предприниматель из Руанды рассказала журналистам, что ее магазин в столице Малави, Лилонгве, был разграблен. Она также рассказала, что она и другие руандийцы и бурундийцы бежали в лагерь Дзалека под Лилонгве в целях безопасности.

Насилие последовало за отменой Конституционным судом в понедельник, 3 февраля, результатов выборов, прошедших в мае 2019 года.

«В понедельник мы ожидали ксенофобских атак, но не думали, что все будет так плохо», — сказала владелица руандийского магазина.

Она рассказала, что мародеры прибывали толпами и воспользовались политической неопределенностью, чтобы напасть на иностранцев и забрать их вещи.

Со своей стороны, вице-президент страны Саулос Чилима осудил нападения, заявив, что они «неприемлемы» и «должны были немедленно прекращены».

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