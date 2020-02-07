Ярославль, , 11:39 — REGNUM Рыбинская ГЭС с 7 февраля снизила расход воды, чтобы спаси Ярославль и его окрестности от подтоплений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в филиале «РусГидро» «Каскад Верхневолжских ГЭС».

Рыбинская ГЭС

Расход снижен «в целях стабилизации водохозяйственной обстановки на Горьковском водохранилище в районе города Ярославль» примерно на 200 кубических метров в секунду — с 2,5 тыс до 2,3 тыс.

«По команде Росводресурсов Нижегородская ГЭС, напротив, увеличит объем расходов. Таким образом, более точная синхронизация режимов ГЭС в рамках каскада позволит изменить сложившуюся гидрологическую ситуацию в районе Ярославля, где из-за заторов повысился уровень реки Волга. Причиной «зажорных» и заторных явлений на реках или участках рек области стало неустойчивое ледообразование, характерное явление для зимы с часто меняющейся температурой воздуха», — сообщили в филиале «РусГидро».

В «РусГидро» напомнили, что режим работы водохранилищ регулирует Федеральное агентство водных ресурсов. Для выработки решений оно может привлекать органы власти регионов.

Экономические показатели не влияют на уровни водохранилищ — ГЭС вырабатывает электроэнергию лишь в том объеме, который позволяют нормативы Росводресурсов.

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