Донецк, , 11:37 — REGNUM Пять из 22 пострадавших во время аварии автобуса на юге ДНР госпитализированы, заявили в Минздраве ДНР, сообщило 7 февраля «Донецкое агентство новостей».

«Два человека с повреждениями лёгкой степени тяжести были госпитализированы в больницу Новоазовска, три человека с повреждениями средней степени тяжести будут доставлены в Республиканский травматологический центр Донецка», — рассказали в ведомстве.

17 людям медицинская помощь была оказана на месте происшествия, в госпитализации они не нуждаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге ДНР недалеко от таможенного пункта «Новоазовск» перевернулся автобус рейса Горловка — Севастополь. В машине находились 29 человек, два человека погибли.

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