Курган, , 11:31 — REGNUM В Кургане водителя лишили на 2,5 года прав за незаконное использование спецсигналов. Об том корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Установлено, что в 2019 году в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как автомобиль ВАЗ-2107 едет в Кургане по площади имени Ленина со включенными специальными световыми сигналами. Нарушителем оказался 22-летний житель областного центра, которого только за 2019 год за нарушение правил дорожного движения привлекали более 20 раз.

Нарушителя на 30 месяцев лишили водительских прав за незаконную установку и использование спецсигналов, которые у него были конфискованы.