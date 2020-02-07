Москва, , 11:29 — REGNUM Гражданин Ирана потерял от действий мошенников более 100 тыс. рублей. Об этом 7 февраля сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, 22-летний мужчина решил приобрести через сайт билеты в кино. Он ввёл данные банковской карты для покупки, ввёл пришедший ему код, сайт выдал ошибку. При этом со счёта были списаны 9 тыс. рублей.

Однако на этом происшествие не закончилось. Неизвестные мошенники, под предлогом возврата списанных по ошибке средств, сняли с карты ещё 95 тыс. рублей.

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