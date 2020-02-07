Соледар, ДНР, 7 февраля 2020, 11:24 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщили 7 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
ВСУ применили гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие в направлении населённых пунктов Александровка, Доломитное и Зайцево.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 21 единицу боеприпасов. В результате были повреждены линии электропередачи и водопровод в посёлке шахты 6/7 на окраине Горловки.
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