Соледар, ДНР, , 11:24 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщили 7 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) составило четыре раза. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 15 единиц», — сказано в сообщении.

ВСУ применили гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие в направлении населённых пунктов Александровка, Доломитное и Зайцево.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 21 единицу боеприпасов. В результате были повреждены линии электропередачи и водопровод в посёлке шахты 6/7 на окраине Горловки.

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