Томск, , 11:19 — REGNUM В Томске у стоматологии в центре города 7 февраля произошло ЧП. Недовольный уборкой кровли исторического здания мужчина решил применить оружие.

По словам сотрудников поликлиники, о предстоящей уборке они предупредили соседа заранее. Хозяин участка, вплотную прилегающего к зданию больницы, на предупреждение никак не отреагировал. Однако когда на его землю с кровли поликлиники начали скидывать снег, мужчина направил пистолет в сторону рабочего на крышу и выстрелил. Затем он заявил, что второй выстрел будет в цель.

«Естественно, молодой человек лег. И слава Богу, что он не упал. Было, конечно, очень страшно и за себя, и за рабочего. К тому же идут пациенты и в поликлинику, и из поликлиники», — цитирует Tvtomsk.ru заведующюю хозяйственной частью Стоматологической поликлиники №1 Галину Илькив.

Как пояснили в поликлинике, этот конфликт назревал уже несколько лет. Ситуация обостряется, когда приходит время уборки снега с крыши.

Никто из прохожих в результате инцидента не пострадал, но завхозу поликлиники стало плохо от пережитого стресса. Она обратилась за помощью к медикам.

Полиция на месте происшествия изъяла гильзу.

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