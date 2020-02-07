Якутск, , 11:12 — REGNUM Власти Якутии заявили о стабилизации ситуации по сезонному гриппу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Ситуация по сезонному гриппу постепенно стабилизируется, в Якутске введён карантин до 16 февраля. По районам Якутии эпидпорог пока не превышен, но тем не менее мы готовы при необходимости предпринять ограничительные меры», — сказала министр здравоохранения республики Елена Борисова.

У прибывших и обследованных из стран Юго-Восточной Азии пассажиров, признаков коронавируса не наблюдается, но они находятся под наблюдением.

Руководитель Росздравнадзора по Якутии Евгений Иннокентьев, добавил, что на данный момент в аптеках наблюдается нехватка медицинских масок, что связано с поставщиками, есть определенная очередность в поставках.

«Госкомцен устанавливает предельные торговые надбавки и цена в аптеках на маски находится в пределах этих торговых надбавок. Пока нарушений нет», — отметил Иннокентьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС заявила о повышении розничных цен на медицинские маски почти во всех регионах России.