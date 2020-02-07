Махачкала, , 11:44 — REGNUM Массовые аварийные отключения электроснабжения происходят в Дагестане с утра 7 февраля из-за непогоды: сильного ветра до 28 м/с и дождей со снегом. Без света остались почти 85 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Минэнерго России.

В зоне отключения оказались 249 сёл Сергокалинского, Буйнакского, Карабудахкентского, Ботлихского, Шамильского, Хунзахского, Акушинского, Тляратинского, Левашинского, Сулейманстальского, Дербентского, Магарамкентского районов республики.

К восстановительным работам привлечено 62 бригады в составе 215 человек и 52 единицы специальной техники. В зоне аварии введен особый режим работы.