Валуйки, Белгородская область, , 11:01 — REGNUM Склад с контрафактной алкогольной и табачной продукцией обнаружили сотрудники правоохранительных органов в городе Валуйки Белгородской области. Общая стоимость подделок превышает один миллион рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подпольный склад располагался в одном их гаражных массивов. Полицейские и сотрудники УФСБ изъяли в общей сложности свыше 5,5 тысячи бутылок крепких спиртных напитков, более 700 литров спиртосодержащей жидкости в пластиковых канистрах и свыше трёх тысяч пачек сигарет.

Возбуждено уголовное дело. В полиции устанавливают причастных к контрафакту.