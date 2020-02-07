Чебоксары, , 10:57 — REGNUM В Чувашии в ближайшее время ненадолго похолодает, но затем ожидается очередное потепление. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его прогнозам, 8−9 февраля в регионе установится малооблачная погода без осадков со слабым ветром. С учётом арктической воздушной массы, по ночам воздух может остывать до −20…−25 градусов, днем ожидается −10…−15 градусов.

Данное похолодание, по прогнозам, будет кратковременным: 10 февраля атлантический циклон принесёт потепление и плюсовую температуру. В то же время усилится юго-западный ветер, порывы которого составят 15−17 м/с.

Ожидается, что 12 февраля в Чувашии потеплеет до нулевой отметки. 12−13 февраля возможен снегопад, который принесет около 5 см снега. В настоящее время высота снежного покрова в Чебоксарах составила 18 см, что вдвое меньше нормы.

По предварительным данным, морозы могут вернуться в последней декаде февраля. Этой зимой, по словам синоптика-любителя, минимальная температура воздуха составила — 17 градусов.