Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Сотрудник полиции в Петербурге пострадал от преступницы-иностранки во время ее задержания. Пытаясь скрыться от преследования, она распылила перцовый баллончик в лицо оперативнику уголовного розыска, но всё равно была задержана. Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В четверг, 6 февраля, в Приморском районе в полицию поступил звонок от пожилой петербурженки, которая рассказала, что на улице к ее 81-летнему мужу подошли две неизвестные женщины. Они представились «домоуправительницами» и заявил, что у него якобы есть задолженность по оплате за коммунальные услуги. После чего все поднялись в квартиру и там уже злоумышленницы не церемонились — начали словесно угрожать старикам, после чего похитили у них 30 тысяч рублей и скрылись.

Прибывшие на место сотрудники полиции получили описание женщин, а также их изображение с камер видеонаблюдения. Напасть на след злоумышленниц удалось менее чем через час. 23-летний оперативник районного уголовного розыска задержал обеих подозреваемых, при этом одна из женщин попыталась отбиться и распылила ему в лицо газовый баллончик. Но, несмотря на боль, сотрудник полиции сумел удержать подозреваемых.

В отделе полиции было установлено, что нападавшими оказались 15‑ и 29-летняя незарегистрированные в Петербурге гражданки сопредельного государства. У них было изъяты около 30 тысяч рублей и газовый баллончик.

«Пострадавшему полицейскому, у которого диагностирован серьезный химический ожог глаз, потребовалась медицинская помощь, после этого он продолжил несение службы», — говорится в сообщении Главка МВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Обе подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

«Материалы по факту нападения на сотрудника полиции переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — добавили в ГУ МВД.