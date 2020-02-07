Симферополь, , 10:55 — REGNUM В крымской Алуште штормовая волна смыла в море туриста из Череповца. Об этом 7 февраля журналистам сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

«В районе санатория «Морской уголок» в Алуште с причала в море смыло туриста. Мужчину, оказавшегося в воде, подтолкнуло волной к причалу, где он смог ухватиться за трубу. Сил выбраться самостоятельно у него уже не было. Помог пострадавшему его товарищ. Спасатели до прибытия медработников предоставили пострадавшему термоодеяло, а также обильное тёплое питьё», — отметил министр

По его словам, на море наблюдался шторм до шести баллов. Напомним, ранее в Ялте погиб мужчина, которого смыло в море с пирса. Помимо этого, в районе «Ласточкина гнезда» с причала в море смыло волной мужчину и женщину. Их тела обнаружили моряки с проходящего мимо судна.