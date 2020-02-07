Ярославль, 7 февраля 2020, 10:52 — REGNUM Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о последствиях паводка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой прокуратуре.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля председатель садоводческого товарищества «Мономер» записал эмоциональное обращение к генеральному прокурору о подтоплении участков и домов.
Ситуация находится на контроле прокурора области Дмитрия Попова.
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