Ярославль, , 10:52 — REGNUM Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о последствиях паводка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой прокуратуре.

Затопленный дом

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля председатель садоводческого товарищества «Мономер» записал эмоциональное обращение к генеральному прокурору о подтоплении участков и домов.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства, регламентирующего защиту прав граждан в чрезвычайных ситуациях. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Сотрудники прокуратуры региона, а также прокуроры районного звена в оперативном режиме отслеживают информацию о гидрологической обстановке», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Ситуация находится на контроле прокурора области Дмитрия Попова.

Читайте ранее в этом сюжете: «Люди в панике» — ярославец молит генпрокурора о спасении от паводка