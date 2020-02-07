Ростов-на-Дону, , 10:50 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему начальнику управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России — заместителю начальника тыла. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете России.

Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый способствовал ремонту общежитий в Грозном за счёт средств федерального бюджета в то время, как гарантийный ремонт должны были провести коммерческие фирмы ООО «Спецдорстрой» и ООО «Тиса-ЛТД». Работы были проведены на сумму свыше 56 млн рублей.

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд оштрафовал мужчину на 400 тыс. рублей. Также ему в течение 1,5 года запрещено занимать руководящие должности на госслужбе. Кроме того, с экс-замначальника тыла решено взыскать 55 млн рублей.