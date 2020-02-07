Димитровград, Ульяновская область, , 10:35 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области директор юридической фирмы осуждён за мошенничество с земельными участками. Ущерб оценивается в 1,5 млн рублей, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 58-летний директор местной юридической фирмы занимался поиском муниципальных земельных участков, свободных от прав третьих лиц, и готовил поддельные свидетельства о праве собственности на них сторонних лиц.

«Направлял в суд исковые заявления о признании аналогичных прав за подконтрольными ему местными жителями в порядке наследования», — говорят в надзорном ведомстве, отмечая, что в дальнейшем участки продавались, а средства использовались руководителем коммерческой структуры по собственному усмотрению.

Правоохранители оценили ущерб, нанесённый муниципальному бюджету Димитровграда в 2011—2015 годах, в более чем 1,5 млн рублей.

Суд признал мужчина виновным в мошенничестве, назначив 1,5 года лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Железнодорожном районе Ульяновска вынесен приговор учредителю строительной фирмы, которого обвинили в хищении около 1 млн рублей. В ходе следствия было установлено, что он ввёл в заблуждение членов правления ГСК «Планета-3», предложив им услуги по строительству многоэтажного гаража по улице Хрустальная. Фигуранту уголовного дела назначено 2,5 года колонии общего режима.

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