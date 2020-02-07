Анадырь, , 10:33 — REGNUM В столице Чукотки с 10 февраля возобновятся занятия в школах, которые были закрыты на карантин 31 января.

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«Сейчас количество заболевших — 7%, а на момент объявления карантина их было 32%. То есть прирост заболеваемости снизился. Что касается трёх детских садов Анадыря, то их работа приостановлена с 6 по 11 февраля, решение о снятии или продлении карантина будет приниматься 10 февраля», — цитирует ИА «Чукотка» руководителя территориального управления Роспотребнадзора Антона Семенихина.

В сельских школах Чукотского автономного округа также ввели карантинные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотку пришли сильные морозы — на фоне отсутствия осадков и переменной облачности в западной континентальной части округа отмечается понижение температур воздуха ниже 50 градусов.