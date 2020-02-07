Москва, , 10:30 — REGNUM Народный артист России, актёр Валерий Гаркалин госпитализирован из-за заболевания пневмонией. Об этом сообщила 7 февраля его дочь Ника.

«Ситуация не критическая», — сказала Ника Гаркалина РБК.

Ранее стало известно, что Гаркалин доставлен в одну из московских больниц. Отмечалось, что 65-летний актёр дома почувствовал себя плохо, у него наблюдалась одышка.

Валерий Гаркалин — выпускник факультета эстрады и массовых представлений ГИТИСа, в 1988 — 2001 годах служил в Театре сатиры, а с 2007 года — в Московском театре имени А.С. Пушкина. Гаркалин известен ролями в кинокартинах «Ширли-мырли», «Ландыш серебристый», «Бедная Саша», «Андерсен. Жизнь без любви».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года заболевание лёгких вынудило Гаркалина прервать гастроли по России и вернуться в Москву.

Читайте также: Врачи сообщили о самочувствии Гаркалина