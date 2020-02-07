Уфа, , 10:25 — REGNUM В 12 школах Уфы объявлен карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, по состоянию на 7 февраля в 12 школах города зафиксировано превышение эпидемиологического порога по этим заболеваниям. Поэтому в них прекращен учебный процесс. Школьники находятся на дистанционном обучении.

Кроме этого на карантин был закрыт 141 класс.

В настоящее время заболеваемость по гриппу и ОРВИ в городе составляет 15,5 процентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 6 февраля на карантин по гриппу и ОРВИ были закрыты шесть школ города.

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