Уссурийск, Приморский край, , 10:19 — REGNUM В Приморье активно обсуждают скандал в одной из школ Уссурийска, видео неоднозначного урока русского языка попало в Instagram.

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Инцидент произошёл ещё в мае 2019 года в школе № 14, но только сейчас видеозапись стала достоянием общественности. На видео, которое сняли ученики 10 класса, на уроке русского языка учитель разбирает на доске фразу с нецензурной лексикой.

Родители школьников написали жалобу в прокуратуру, пишет ИА UssurMedia.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела по молодёжной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова, которая в нецензурной форме посоветовала молодёжи больше работать, уволилась с занимаемой должности по собственному желанию.