Додома, , 10:19 — REGNUM Из-за повреждения участка железной дороги Дар-эс-Салам — Додома сообщение между городами будет приостановлено приблизительно на две недели. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление главы Железнодорожной корпорации Танзании (TRC).

Генеральный директор TRC Масанджа Кадогоса заявил, что 120-километровый участок дороги между Дар-эс-Саламом и Морогоро был полностью перекрыт в связи с разрушениями, вызванными продолжительными проливными дождями. Он добавил, что ремонтные работы будут вестись в течение 7−10 дней, если не будет отмечено усиление дождей. Кадогоса отметил, что поврежденный затопленный участок железной дороги планируется сместить и поднять на возвышенности, чтобы избежать дальнейших затоплений.

По его словам, железнодорожное сообщение на линии будет прекращено уже во второй раз за несколько месяцев. Напомним, что в конце декабря 2019 года из-за приостановки сообщения между озерными регионами страны и коммерческой столицей, Дар-эс-Саламом, TRC была вынуждена вернуть сотням пассажиров стоимость купленных билетов. Причиной также стали погодные условия, отмечают репортеры.

Кадогоса подчеркнул, что поезда на маршрутах Дар-эс-Салам — Килиманджаро, Дар-эс-Салам — Танга и Мпанда — Табора — Мванза продолжают ходить в обычном режиме. Он добавил, что состояние путей в этих регионах удовлетворительное.