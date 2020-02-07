7 Февраля
10:14
Улицы Екатеринбурга посыпали рекордным количеством противогололёдной смеси
Чиновники традиционно отчитались о принятых после снегопада мерах.
10:13
Неблагоприятный прогноз Гидрометцентра РФ и по Краснодарскому краю: до вечера 7 февраля в предгорьях и низких горах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
10:12
Экстренная информация Гидрометцентра РФ: 7 февраля на юге Таймырского муниципального района Красноярского края сохранится очень сильный юго-восточный ветер, порывы 25−27 м/с.
10:12
Челябинск накрыл зимний дождь
А в Челябинске и вовсе прошёл дождь. Его сменили снегопады.
10:11
Свердловскую область заваливает снегом
Ранее снегопады обрушились на Урал.