В европейской части России в феврале наконец-то наступила настоящая зима: выпал снег и установилась морозная погода. В некоторых регионах страны похолодало впервые за всю зиму.

По прогнозам синоптиков, мощное арктическое вторжение ожидается на юге России. А на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке уже борются с последствиями снегопадов.

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