7 Февраля
 
10:14

Улицы Екатеринбурга посыпали рекордным количеством противогололёдной смеси

Чиновники традиционно отчитались о принятых после снегопада мерах.

10:13

Неблагоприятный прогноз Гидрометцентра РФ и по Краснодарскому краю: до вечера 7 февраля в предгорьях и низких горах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

10:12

Экстренная информация Гидрометцентра РФ: 7 февраля на юге Таймырского муниципального района Красноярского края сохранится очень сильный юго-восточный ветер, порывы 25−27 м/с.

10:12

Челябинск накрыл зимний дождь

А в Челябинске и вовсе прошёл дождь. Его сменили снегопады.

10:11

Свердловскую область заваливает снегом

Ранее снегопады обрушились на Урал.