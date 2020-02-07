Ямусукро, , 10:05 — REGNUM Представители военно-морского флота Кот-д'Ивуара конфисковали рекордное количество кокаина, обернутого пластиком в небольшие связки с логотипами французского модного дома Louis Vuitton и Pacena Black, темного пива из Боливии. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, 411 килограмм кокаина, предназначенный для коммерческой столицы страны, Абиджана, был конфискован с судна под флагом Испании, которое было замечено военно-морским флотом западноафриканской страны. Как передают военные источники, корабль простаивал в 250 км от побережья с 30 января.

По их данным, наркотики с корабля были выгружены на меньшую лодку, которая была остановлена специальным подразделением ивуарийского флота. Пять находившихся на борту человек были также арестованы.

Еще не ясно происхождение партии кокаина и имена тех, кто ответственен за его оборот, отмечают репортеры.

Отметим, что транспортировка крупных партий наркотиков в Кот-д'Ивуаре крайне редка, однако за последние 18 месяцев несколько крупных изъятий кокаина были произведены вдоль западноафриканского атлантического побережья, через которое южноамериканский кокаин перевозится в Европу. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, через регион ежегодно проходит около 40 тонн наркотиков.