Таллин, , 10:05 — REGNUM Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.

Сигнал о бедствии на воде поступил около полуночи 6 февраля в департамент полиции и погранохраны Эстонии. Траулер находился в 15 морских милях севернее полуострова Юминда.

Из строя вышло рулевое управление судна, две его секции наполнились водой, пропало электричество. Вместе с финскими коллегами эстонские спасатели отправились на помощь рыбакам.

Члены экипажа — российские граждане — находились на спасательном плоту. Их подняла на борт команда танкера под либерийским флагом, который первым оказался на месте происшествия. Двум спасённым потребовалась госпитализация.

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