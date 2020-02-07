Уфа, , 09:59 — REGNUM Трех жителей Самарской области обвиняют в сбыте фальшивых денег в Башкирии. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в начале 2019 года один из обвиняемых приобрел в Самарской области 22 единицы поддельных денежных купюр номиналом 2000 рублей. Некоторые он сбыл в магазинах и аптеках.

Позже он захотел сбыть подделки в Уфе и вовлек в свой преступный план двух своих знакомых, которые нашли такси и помогли перевезти фальшивые деньги в Башкирию.

Обвиняемые были задержаны стражами порядка при очередной попытке купить товары. Продавец заподозрила, что купюра поддельная и вызвала полицейских.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что свою вину обвиняемые, которых заключили под стражу, признали частично.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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