Абинский район, Краснодарский край, , 09:56 — REGNUM Пациент устроил разгром в приёмном отделении в ЦРБ поселка Ахтырский Абинского района Краснодарского края. Сотрудники больницы вызвали полицию, которая задержала дебошира.

Мужчина разбил стекло в регистратуре, раскидал мебель, оргтехнику, угрожал окружающим. Сотрудники ЦРБ позвонили в полицию и сообщили о буйном пациенте.

Как сообщает «Живая Кубань», буйный пациент был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел. В отношении мужчины составлен н административный материал за мелкое хулиганство. Также назначено медосвидетельствование на состояние опьянения дебошира, проводится проверка.