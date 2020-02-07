Хабаровск, , 10:00 — REGNUM Врачи Хабаровского края предупредили жителей: грипп намного опаснее коронавируса. По мнению специалистов, именно грипп является самой опасной и смертоносной инфекцией на планете на сегодняшний день.

Читайте также: В Хабаровском крае вводят повсеместный масочный режим

Врачи Центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями Хабаровского края отмечают: на сегодняшний день в Китае с декабря 2019 года выявлено более 30 тыс. заболевших коронавирусом. Между тем ситуация с гриппом в Хабаровском крае сегодня настолько острая, что власти вынуждены вводить повсеместный масочный режим.

«Грипп — самая страшная из возможных инфекций. От него в США в этот эпидсезон умерли уже 10 000 человек, а заболели 19 миллионов. Поэтому, если соотнести с новым вирусом, то это совершенно несопоставимые масштабы», — сообщила руководитель Центра Анна Кузнецова ИА ДВ-Новости.

По данным медиков, сегодня в Хабаровске диагноз «грипп» подтвержден у 24 пациентов. С диагнозом ОРВИ только за последнюю неделю и только в Хабаровске зафиксировано 4 590 человек, большинство из которых дети и подростки.

В Хабаровском крае Роспотребнадзор ведёт «горячую линию» по гриппу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске на карантин закрываются классы и целые школы. По данным регионального минздрава, заболеваемость гриппом и ОРВИ в крае пока на 14% ниже эпидпорога.