Магадан, Магаданская область, , 09:57 — REGNUM СУ СК России по Магаданской области продолжает расследование уголовного дела по факту убийства 36-летнего врача-рентгенолога. В убийстве мужчины подозревают 52-летнего магаданца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По информации следователей, в ночь с 27 на 28 декабря 2019 года в компании мужчин в одном из частных гаражей во время распития спиртных напитков вспыхнул конфликт и тогда виновного попросили уйти. Другой участник застолья позвонил знакомому с просьбой на автомобиле их развести по домам.

В это время обвиняемый в убийстве съездил домой за охотничьим ружьём и вернулся к гаражу, с целью отомстить.

«Открыв двери гаража, он произвёл три выстрела в оставшихся мужчин, а затем два прицельных выстрела в подъехавшего в тот момент на машине мужчину, который пытался пресечь его действия. Попытка потерпевшего спасти находившихся в гараже людей от расправы расценивается следствием как выполнение им общественного долга», — считают следователи.

Расследование уголовного дела продолжается, обвиняемый содержится под стражей.

Как позже выяснилось, погибший мужчина был врачом, у него трое детей, а таксистом был вынужден подрабатывать из-за сложного материального положения в семье.

Как сообщало ИА REGNUM, 36-летний Андрей Ким работал после окончания Дальневосточного Государственного медицинского университета в областной больнице в Магадане рентгенологом.