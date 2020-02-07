Киев, 7 февраля 2020, 09:54 — REGNUM По состоянию на утро 7 февраля, обесточенными остаются 203 населённых пунктов Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Последствия непогоды ликвидируют бригады облэнерго. Всего за сутки сотрудники ГСЧС помогли отбуксировать 223 застрявших автомобилей и убрали 72 упавших дерева.
Как сообщало ИА REGNUM, суками ранее обесточенными оставались более 600 населённых пунктов в 13 областях Украины.
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