Киев, 7 февраля 2020, 09:54 — REGNUM По состоянию на утро 7 февраля, обесточенными остаются 203 населённых пунктов Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Вследствие осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 203 населенных пункта в восьми областях, а именно: Одесская — 100, Херсонская — 40, Днепропетровская — 16, Николаевская — 11, Черновицкая — 11, Запорожская — 9, Кировоградская — 9 и Донецкая — 7», — сказано в сообщении.

Последствия непогоды ликвидируют бригады облэнерго. Всего за сутки сотрудники ГСЧС помогли отбуксировать 223 застрявших автомобилей и убрали 72 упавших дерева.

Как сообщало ИА REGNUM, суками ранее обесточенными оставались более 600 населённых пунктов в 13 областях Украины.

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