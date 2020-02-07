Барнаул, , 09:48 — REGNUM Мошенники создали «временной портал», который позволял им за пять минут «перебрасывать» молочную продукцию из Барнаула в Башкирию. Подробности выявления схемы нелегальных поставок опасной молочной продукции под маркой «Алтайская» в башкирские детские сады и больницы сообщает Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Несуществующее предприятие по производству молочной продукции удалось обнаружить в ходе мониторинга с использованием возможностей ФГИС «Меркурий». Тогда-то и выяснилось, что в 2020 году ООО «Продснабрегион» произвело в Барнауле более 60 тонн молочной продукции (сыр, молоко и сливки), которая через цепочку предприятий торговли в Башкирии и Челябинской области поступала в республиканские детские сады, школы и учреждения здравоохранения.

«Нелогичным оказался и маршрут перевозки. Согласно сведениям программы «Меркурий», партии молочной продукции преодолевали путь почти в 2 000 км за рекордно короткое время — от 5 минут.

На основании установленных фактов производственная площадка удалена из системы, пользователь заблокирован. Таким образом, исключена возможность оформления новых партий молочной продукции неизвестного происхождения», — отмечается в официальном сообщении надзорного ведомства.

Сотрудники алтайского Россельхознадзора надеются, что предоставленные ими данные помогут в проведении контрольно-надзорых и следственных мероприятий на башкирских предприятиях, осуществлявших реализацию опасной продукции.