Анкоридж, США, , 09:44 — REGNUM В результате авиакатастрофы самолета легкомоторного типа возле города Бетел в американском штате Аляска погибли пять человек. Об этом 7 февраля сообщает Anchorage Daily News.

По данным источника, легкомоторный самолет, принадлежащий местной авиакомпании Yute Air, вылетел из Бетела в Кипнук, двигаясь возле западного побережья полуострова. На его борту находились пилот и четыре пассажира.

Также сообщается, что упавший самолет обнаружили на расстоянии около 12 миль от местности Тунтутулиак, все, кто находился на его борту, были найдены мёртвыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля произошло падение пассажирского лайнера на посадочную полосу в аэропорту Стамбула. Из 183 человек, находившихся на борту, погибли трое, остальные получили те или иные травмы.